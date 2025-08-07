Водителю, который хотел переехать полицейского, прострелили колесо

В столичном районе Митино произошел инцидент, в результате которого полицейские применили табельное оружие. Водитель, пытавшийся наехать на сотрудника полиции, был задержан.

Как сообщает «РИА Новости «со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Москве, инцидент с наездом произошел после конфликта между двумя мужчинами. Пятого августа в отделение МВД по району Митино поступило сообщение о ссоре. Прибывшие на место сотрудники полиции застали двух граждан, которые заявили о намерении подать заявления друг на друга. Правоохранители предложили им отправиться в отделение для разбирательства. Один из мужчин согласился и поехал на своем автомобиле.

Однако ситуация обострилась, когда мужчина подъехал к зданию ОМВД. По словам представителей ГУМВД, он отказался покидать машину и начал вести себя агрессивно, на требования полицейских прекратить противоправные действия он никак не реагировал. Вместо этого водитель неожиданно начал движение, направив автомобиль в сторону одного из сотрудников. Чтобы остановить нарушителя и предотвратить возможные последствия, полицейский применил табельное оружие, выстрелив по колесу автомобиля. Это позволило быстро остановить машину и задержать мужчину.

На данный момент обстоятельства случившегося уточняются. В пресс-службе МВД отметили, что действия полицейского были направлены на обеспечение безопасности.