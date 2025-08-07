309

Водителю, который хотел переехать полицейского, прострелили колесо

В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотруднику правоохранительных органов

В столичном районе Митино произошел инцидент, в результате которого полицейские применили табельное оружие. Водитель, пытавшийся наехать на сотрудника полиции, был задержан.

Автор
Александр Проневский

Изображение Водителю, который хотел переехать полицейского, прострелили колесо

Как сообщает «РИА Новости «со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Москве, инцидент с наездом произошел после конфликта между двумя мужчинами. Пятого августа в отделение МВД по району Митино поступило сообщение о ссоре. Прибывшие на место сотрудники полиции застали двух граждан, которые заявили о намерении подать заявления друг на друга. Правоохранители предложили им отправиться в отделение для разбирательства. Один из мужчин согласился и поехал на своем автомобиле.

Однако ситуация обострилась, когда мужчина подъехал к зданию ОМВД. По словам представителей ГУМВД, он отказался покидать машину и начал вести себя агрессивно, на требования полицейских прекратить противоправные действия он никак не реагировал. Вместо этого водитель неожиданно начал движение, направив автомобиль в сторону одного из сотрудников. Чтобы остановить нарушителя и предотвратить возможные последствия, полицейский применил табельное оружие, выстрелив по колесу автомобиля. Это позволило быстро остановить машину и задержать мужчину.

На данный момент обстоятельства случившегося уточняются. В пресс-службе МВД отметили, что действия полицейского были направлены на обеспечение безопасности.

