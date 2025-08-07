В Казани погиб мужчина, которого сбил автомобиль на его же дачном участке

В Казани произошла трагедия: 65-летний мужчина погиб после того, как его сбила машина прямо во дворе его загородного дома. Удар был настолько сильным, что пенсионер получил множественные травмы и был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Как сообщил портал «Татар Информ», 27 июля водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость. Машина потеряла управление, съехала с дороги и оказалась на территории дачи, где в тот момент 65-летний мужчина занимался садовыми работами.

Согласно данным ГАИ, водитель находился в состоянии сильного опьянения — алкотестер показал 0.893 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Потеря управления на высокой скорости привела к тому, что машина оказалась далеко за пределами проезжей части.

Госавтоинспекция Казани продолжает расследование обстоятельств аварии. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, уже стал фигурантом уголовного дела.