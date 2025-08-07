Преступник на машине хотел сбить мэра французской коммуны, но врезался в стену

В небольшой французской коммуне Вильнев-де-Марк произошло нападение на мэра и его сына. Неизвестный сначала нанес ножевые ранения политику, а затем попытался сбить его и его сына машиной. Пострадавшие госпитализированы, а нападавший скрылся.

Как сообщает газета Le Parisien, нападение на мэра Вильнев-де-Марка Жиля Дюссо и его 28-летнего сына произошло в среду днем. Инцидент случился, когда 63-летний градоначальник прогуливался по улицам коммуны вместе с сыном. Неизвестный мужчина неожиданно атаковал их, нанеся мэру три удара ножом в область груди. После этого сел в автомобиль и попытался сбить обоих, но потерял управление и врезался в стену. Не остановившись на этом, он вышел из машины, ударил сына политика и скрылся с места происшествия.

По данным следствия, подозреваемым является 60-летний местный житель, у которого ранее были разногласия с мэром. Предположительно, конфликт разгорелся из-за вопросов, связанных с незаконным строительством. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и мотивы преступления.

Жиль Дюссо был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии, но, по последним данным, его жизнь вне опасности. Его сын также получил травмы и находится под наблюдением медиков. Нападение вызвало широкий резонанс во Франции.

Президент Эмманюэль Макрон в социальной выразил поддержку пострадавшим, заявив, что нападение на представителя власти — это удар по всей нации. Он подчеркнул, что виновный должен быть найден и наказан.