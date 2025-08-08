Пьяный водитель сбил мать с младенцем в Красноярском крае

В селе Верхнепашино Красноярского края произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал трехмесячный ребенок. Нетрезвый водитель, лишенный «прав», сбил женщину с коляской, а в другом инциденте пьяный автомобилист наехал на пожилого мужчину.

Как сообщили в телеграм-канале «МВД 24», авария в Верхнепашино случилась вечером в четверг около 20:00 на улице Пролетарская. 34-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Fit, не справился с управлением и сбил местную жительницу, которая шла по обочине с коляской. В ней находился ее трехмесячный сын, который получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу. Сама женщина, к счастью, не пострадала.

Полиция установила, что водитель не имел права на управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,40 мг/л алкоголя. В попытке избежать встречи с полицией мужчина использовал информацию из социальных сетей, чтобы объехать патруль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы.