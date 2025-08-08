Из-за столкновения двух внедорожников в Свердловской области загорелся лес

Поздним вечером 7 августа на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, ставшая причиной лесного пожара. Дорожный инцидент привлек внимание не только экстренных служб, но и местных властей.

Как сообщает издание «МК-Екатеринбург», на 305-м километре Серовского тракта, в обратном направлении, столкнулись два автомобиля — «Нива» и Land Cruiser Prado. Последний, по данным телеграм-канала, перевозил катер, а его водитель и пассажиры возвращались с рыбалки из Челябинска. В «Ниве» же находились двое мужчин, которые везли ребенка из Новоуральска в Екатеринбург.

По предварительной информации, они могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение оказалось настолько сильным, что «Нива» полностью сгорела, а пламя перекинулось на близлежащий лес, вызвав серьезный пожар.

На данный момент правоохранительные органы и экстренные службы продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента, устраняя последствия.