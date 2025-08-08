Молния три раза подряд ударила в один автомобиль, и это попало на видео

Эксперты отмечают, что металлический кузов автомобиля, вероятно, сыграл роль своеобразной клетки Фарадея, направив электрический разряд в землю и защитив людей внутри. Это объясняет, почему никто не пострадал, несмотря на мощность ударов.

Как сообщает портал runews24, молния трижды ударила в один и тот же автомобиль в городе Бейхай. Инцидент произошел вечером, когда машина только начала движение. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как яркие вспышки одна за другой бьют по крыше автомобиля.

Удивительно, но транспортное средство продолжило движение, не заглохнув, а находившиеся внутри люди не получили травм. Китайские СМИ подчеркивают, что такой случай — исключительно редкое явление, когда молния многократно попадает в один объект.