Автомобиль насмерть сбил инвалида-колясочника под Оренбургом

Полиция выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в Оренбургской области: легковой автомобиль сбил мужчину в инвалидном кресле. Сила удара оказалась фатальной: пешеход получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи, несмотря на усилия медиков.

Как сообщает издание «Урал56.ру», авария произошла утром 8 августа на 9-м километре трассы Казань-Оренбург-Акбулак-граница РК, недалеко от садового товарищества «Сулак». Водитель автомобиля LADA Priora, 35-летний мужчина, двигался в сторону Оренбурга из Соль-Илецка.

По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в опору линии электропередач. После столкновения автомобиль вынесло на левую обочину, где в этот момент находился 55-летний мужчина в инвалидной коляске.

Правоохранители начали проверку, чтобы установить точные обстоятельства случившегося.