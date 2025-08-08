Трассы и улицы Волгоградской области захлестнула череда автотрагедий

За два дня в Волгоградской области произошло сразу несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Региональная полиция зафиксировала случаи с перевернувшимися машинами, мотоциклистами без «прав», наездами на пешеходов. Пострадали взрослые и дети, а в некоторых инцидентах есть даже погибшие.

Как сообщило издание «Новости Волгограда», 7 и 8 августа в регионе произошло сразу несколько громких ДТП. Одно из самых трагичных случилось в ночь на 8 августа в Калачевском районе на 46-м километре трассы «Червленое — Калач-на-Дону». Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, машина слетела с дороги, перевернулась и загорелась. Пассажирка погибла на месте, а водитель и ребенок, находившийся в салоне, были доставлены в больницу.

На той же трассе в ночь на 7 августа Kia Rio столкнулась с мопедом Alpha, за рулем которого находился 15-летний подросток без «прав». Его 17-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Еще одна трагедия произошла 7 августа в Еланском районе на трассе «Елань — Водопьяново — Березовка». Водитель Hyundai Accent потерял контроль над машиной, она съехала в кювет и перевернулась. Мужчина скончался до приезда скорой, а его пассажирка попала в больницу.

Во Фроловском районе на перекрестке улиц Народная и Фроловская автомобилист на LADA Priora без удостоверения врезался в ВАЗ-2114, из-за чего водитель последней оказался в медучреждении.

В самом Волгограде также не обошлось без происшествий. В Дзержинском районе на бульваре 30 лет Победы столкнулись «ГАЗ» и Jaguar. Один из водителей, ранее лишенный «прав», отказался от проверки на опьянение, а шофер «ГАЗа» и пассажирка иномарки были госпитализированы.

В Центральном районе на улице Комсомольской BMW сбила мотоцикл Motoland, байкер получил травмы. В Красноармейском районе на улице Пролетарской водитель ВАЗ-2109 врезался в 8-летнюю девочку во дворе и попытался скрылся, но был быстро найден.