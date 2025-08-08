Водитель превысил скорость на рекордные 200 км/ч во время поездки по автобану

На немецком автобане зафиксирован вопиющий случай превышения скоростного режима. Водитель мчался по дороге, разогнавшись до 321 км/ч на участке, где допустимый лимит составлял всего 120 км/ч.

Как сообщил портал Nordbayern, невероятное нарушение произошло на трассе А2 по направлению к Берлину. Автомобилист попал в объектив радара во время плановой проверки еще в конце июля.

На этом участке автобана действовал ограничительный знак в 120 км/ч, что делает превышение скорости в 201 км/ч поистине шокирующим. Подобные случаи редки даже для Германии, где часть трасс не имеет скоростных ограничений, но конкретно этот участок был лимитирован для обеспечения безопасности.

Нарушитель, управлявший автомобилем Porsche Panamera, теперь столкнется с серьезными последствиями. Полиция выписала ему штраф в размере 900 евро. Кроме того, водитель получил два штрафных балла в реестре в Фленсбурге и временный запрет на управление транспортным средством сроком на три месяца.