Вахтовики на Ямале массово покупали фальшивые «права»

в Ямало-Ненецком автономном округе вахтовики часто прибегают к подделке водительских удостоверений для работы на специализированной технике. Суды региона фиксируют множество уголовных дел, связанных с такими нарушениями. Причем характерно, что фальшивки чаще выявляют не кадровые службы, а охранники на контрольно-пропускных пунктах и сотрудники полиции.

По информации информационного агентства URA.RU, один из показательных случаев произошел в октябре 2022 года, когда в Москве некий К. приобрел поддельное удостоверение тракториста-машиниста за 30 тысяч рублей. Документ проверили на компрессорной станции Комсомольского месторождения, после чего нарушителя задержали и оштрафовали.

В январе 2025 другой вахтовик попался при управлении экскаватором. Охранник заметил, что удостоверение отличается по цвету от настоящего, голограмма приклеена отдельным слоем, а шрифт смазан. Подделка, которая обошлась водителю всего в четыре тысячи рублей, привела к его задержанию.

В декабре 2024 года на трассе Сургут-Салехард произошло ДТП с участием бурильно-крановой машины. Проверка показала, что водитель использовал поддельное удостоверение, а ранее он был лишен прав управления автомобилем. Несоответствия в документе, включая неверную серию и номер, выдали фальшивку.

Еще один инцидент был связан с поддельным свидетельством ДОПОГ (подтверждающее квалификацию для перевозки опасных грузов), которое вахтовик предъявил при трудоустройстве на позицию водителя бензовоза.

Всего, по данным Управления Судебного департамента в ЯНАО, в 2024 году за подделку документов осудили 88 человек, в основном с назначением штрафов или ограничения свободы. Нарушения чаще фиксируются в Пуровском, Тазовском и Ямальском районах, где активно работают предприятия ТЭК.