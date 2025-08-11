Двое детей погибли в страшной аварии на трассе в Татарстане

Вечером на оживленной дороге между Казанью и Ульяновском произошло ДТП, в котором погибли два ребенка. Инцидент случился близ села Шонгуты в Апастовском районе Республики Татарстан. Водители и пассажиры других автомобилей пострадали, но выжили.

Как сообщает ИА «Татар-информ», трагедия на трассе Казань — Ульяновск развернулась около 21:10. Водитель Hyundai Solaris, мужчина 42 лет, попытался обогнать Renault Arkana справа. Он выехал на обочину и, возвращаясь в полосу, потерял контроль над машиной. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в Honda Civic.

От удара автомобиль развернуло, после чего в него сзади влетело другое авто, которое ехало в том же направлении. В результате погибли двое пассажиров Honda Civic — мальчик 11 лет и девочка 12 лет. Их водитель, 33-летний мужчина, и другой 38-летний пассажир получили травмы. Пострадал также виновник аварии — водитель Hyundai Solaris.

На место происшествия сразу выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств случившегося.