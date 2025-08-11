Из-за пьяного водителя в Якутии перевернулась цистерна с топливом

На участке федеральной автодороги «Колыма» в 2 км от поселка Усть-Нера, на 972 км, случилось ДТП с машиной, перевозившей дизельное топливо. Сотрудники Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) сразу выехали на место.

Об этом порталу «YakutiaMedia» сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркивая, что перевернулась цистерна с топливом по вине нетрезвого водителя. Водитель управлял транспортным средством марки Sitrak с полуприцепом «УралСпецТранс» и вез дизтопливо в сторону Магадана.

Экологи оперативно прибыли на место происшествия. Повреждений цистерны и крышек люков при осмотре обнаружено не было, однако факт утечки топлива подтвердился. К счастью, топливо вытекло только в пределах дорожного полотна. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, оценивая возможные экологические последствия.