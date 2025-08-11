Пешеход погиб под колесами мусоровоза в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло очередное дорожное происшествие со смертельным исходом. Около 8:30 утра мусоровоз сбил 50-летнуюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщил «Московский Комсомолец», инцидент случился 9 августа на Парфеновской улице у дома 11, корпус 1. По предварительным данным, 39-летний водитель спецтехники не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мусоровоза был задержан сразу после ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности).