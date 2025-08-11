305

Асфальт отлетел в голову ребенку на автошоу в Биробиджане

После инцидента во время показательных заездов мальчика госпитализировали

В Еврейской автономной области произошел несчастный случай во время проведения автомобильного шоу. Фрагмент асфальтового покрытия, вылетевший из-под колес одной из машин, травмировал ребенка. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Асфальт отлетел в голову ребенку на автошоу в Биробиджане

Как сообщает портал «Вести.ru», инцидент произошел во время показательных выступлений в Биробиджане. Отец пятилетнего мальчика обратился в полицию после того, как куски асфальта, отлетевшие от покрытия, попали ребенку в голову.

Пострадавшего сразу доставили в областную больницу, где врачи осмотрели его и оказали всю необходимую помощь. В правоохранительных органах подчеркивают, что здоровью ребенка ничего не угрожает, хотя сам инцидент вызвал серьезную обеспокоенность.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Специалисты изучают обстоятельства случившегося, включая организацию мероприятия и состояние дорожного покрытия на месте проведения шоу.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует