Асфальт отлетел в голову ребенку на автошоу в Биробиджане

Как сообщает портал «Вести.ru», инцидент произошел во время показательных выступлений в Биробиджане. Отец пятилетнего мальчика обратился в полицию после того, как куски асфальта, отлетевшие от покрытия, попали ребенку в голову.
Пострадавшего сразу доставили в областную больницу, где врачи осмотрели его и оказали всю необходимую помощь. В правоохранительных органах подчеркивают, что здоровью ребенка ничего не угрожает, хотя сам инцидент вызвал серьезную обеспокоенность.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Специалисты изучают обстоятельства случившегося, включая организацию мероприятия и состояние дорожного покрытия на месте проведения шоу.