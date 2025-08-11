Асфальт отлетел в голову ребенку на автошоу в Биробиджане

В Еврейской автономной области произошел несчастный случай во время проведения автомобильного шоу. Фрагмент асфальтового покрытия, вылетевший из-под колес одной из машин, травмировал ребенка. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

После инцидента во время показательных заездов мальчика госпитализировали

Как сообщает портал «Вести.ru», инцидент произошел во время показательных выступлений в Биробиджане. Отец пятилетнего мальчика обратился в полицию после того, как куски асфальта, отлетевшие от покрытия, попали ребенку в голову.

Пострадавшего сразу доставили в областную больницу, где врачи осмотрели его и оказали всю необходимую помощь. В правоохранительных органах подчеркивают, что здоровью ребенка ничего не угрожает, хотя сам инцидент вызвал серьезную обеспокоенность.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Специалисты изучают обстоятельства случившегося, включая организацию мероприятия и состояние дорожного покрытия на месте проведения шоу.