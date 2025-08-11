Под Воронежем автомобиль с подростками улетел в кювет и загорелся

Происшествие в Новоусманском районе Воронежской области закончилось госпитализацией двух несовершеннолетних. Инцидент произошел глубокой ночью, когда легковой автомобиль не справился с управлением и завершил свой путь в огне.

Как сообщил «Московский Комсомолец», авария случилась в 01:10 на дороге между поселком Орлово и станцией Тресвятская. ВАЗ-21104, в котором находились двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, вылетел с проезжей части, перевернулся в кювете и практически полностью сгорел.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение водителем правил расположения транспортного средства на дороге. Однако пока что не установлено, кто именно находился за рулем в момент аварии. Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Оба несовершеннолетних, находившихся в машине, были доставлены в медицинское учреждение сразу после происшествия.