Грузовик задел высоковольтные провода: водителя ударило током, машина загорелась

В Коммунарке произошел опасный инцидент с участием грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель задел высоковольтные провода, что привело к удару током и мгновенному возгоранию транспортного средства.

Как сообщает ТАСС, происшествие случилось на Бачуринской улице. Грузовик задел высоковольтный кабель, после чего в кабину ударил разряд тока, а машина практически мгновенно вспыхнула. Несмотря на шоковое состояние, водитель сумел быстро покинуть горящий автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты МЧС. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня. Медики, осмотревшие пострадавшего, отметили, что обошлось без серьезных травм — сейчас мужчина получает необходимую медицинскую помощь.

Специалисты начали проверку состояния поврежденного высоковольтного кабеля. Предварительно, авария не привела к масштабным отключениям электроэнергии в округе. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины, по которым грузовик оказался в опасной близости от ЛЭП.