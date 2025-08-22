Жертвы, пожар, вертолет: на МКАД столкнулись грузовик и такси

Как сообщает ТАСС, инцидент случился около 09.30 на внешней стороне МКАД. По предварительной информации, в результате ДТП в больницы отправились водитель и пассажир легкового автомобиля (причем один из них — на медицинском вертолете), а также один из коммунальщиков.
После столкновения произошло возгорание, которое, однако, было оперативно ликвидировано прибывшими пожарными расчетами. Движение на МКАД оставалось затрудненным всю первую половину дня. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.