Жертвы, пожар, вертолет: на МКАД столкнулись грузовик и такси

Крупная авария с пожаром произошла на 81-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). В столкновении машин такси и грузовика столичных коммунальщиков серьезно пострадали люди. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Как сообщает ТАСС, инцидент случился около 09.30 на внешней стороне МКАД. По предварительной информации, в результате ДТП в больницы отправились водитель и пассажир легкового автомобиля (причем один из них — на медицинском вертолете), а также один из коммунальщиков.

После столкновения произошло возгорание, которое, однако, было оперативно ликвидировано прибывшими пожарными расчетами. Движение на МКАД оставалось затрудненным всю первую половину дня. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.