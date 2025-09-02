Российский офис GAC прокомментировал смертельную аварию с кроссовером GS8

Смертельное ДТП случилось еще в ноябре 2024 года на платной трассе в Нижегородской области. Кроссовер GAC GS8 двигался в правой полосе с включенным адаптивным круиз-контролем и не успел затормозить перед остановившейся фурой, что и привело к столкновению. В результате аварии погиб пассажир.

В компании напомнили, что ответственность за рулем несет все-таки водитель

Водитель, находившийся за рулем GAC GS8, убежден, что часть вины все-таки лежит на машине — а вернее, на системе активной помощи. А в представительстве GAC, комментарий которого опубликовал портал «Китайские автомобили», подчеркивают, что адаптивный круиз-контроль нацелен в первую очередь на более комфортное вождение.

Он призван помогать поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, но система не гарантирует безопасность на дороге. Находящийся за рулем сам должен контролировать обстановку и полностью несет ответственность за происходящее.

В компании настоятельно рекомендуют всегда сохранять бдительность, особенно при движении в условиях высокой интенсивности потока. И, разумеется, выражают соболезнования пострадавшим в той страшной аварии.