Российский офис GAC прокомментировал смертельную аварию с кроссовером GS8

Водитель, находившийся за рулем GAC GS8, убежден, что часть вины все-таки лежит на машине — а вернее, на системе активной помощи. А в представительстве GAC, комментарий которого опубликовал портал «Китайские автомобили», подчеркивают, что адаптивный круиз-контроль нацелен в первую очередь на более комфортное вождение.
Он призван помогать поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, но система не гарантирует безопасность на дороге. Находящийся за рулем сам должен контролировать обстановку и полностью несет ответственность за происходящее.
В компании настоятельно рекомендуют всегда сохранять бдительность, особенно при движении в условиях высокой интенсивности потока. И, разумеется, выражают соболезнования пострадавшим в той страшной аварии.