Платную трассу проспект Багратиона в Москве парализовало крупное ДТП

На месте работают ГИБДД, медики и МЧС

Крупная авария случилась 9 августа на проспекте Багратиона в Москве сегодня около четырех часов вечера. В районе ж/д станции «Рабочий поселок» белорусского направления столкнулись аж три автомобиля марки Mercedes разом, полностью перекрыв движение на этой платной магистрали.

Автор
Иван Флягин

ДТП было настолько серьезным, что потребовалось вызывать МЧС, в том числе и пожарную службу ведомства. Но возгарания из-за разлившегося топлива, к счастью, не случилось.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Данных о пострадавших пока нет, хотя очевидцы происшествия утверждают, что к месту инцидента приезжала машина «скорой помощи». К чести всех, задействованных на месте инцидента служб, большого затора тут избежать удалось. Хотя определенные проблемы в движении все же возникли.

ГИБДД проводит необходимые мероприятия для уточнения всех обстоятельств дорожного ЧП.

