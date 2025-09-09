Платную трассу проспект Багратиона в Москве парализовало крупное ДТП

ДТП было настолько серьезным, что потребовалось вызывать МЧС, в том числе и пожарную службу ведомства. Но возгарания из-за разлившегося топлива, к счастью, не случилось.
Данных о пострадавших пока нет, хотя очевидцы происшествия утверждают, что к месту инцидента приезжала машина «скорой помощи». К чести всех, задействованных на месте инцидента служб, большого затора тут избежать удалось. Хотя определенные проблемы в движении все же возникли.
ГИБДД проводит необходимые мероприятия для уточнения всех обстоятельств дорожного ЧП.