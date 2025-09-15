Робингуды плешивые: как оправдывают свой «бизнес» автоподставщики

Представьте: вы торопитесь по делам, думая о работе или семье. Резкий удар сзади. Скрип тормозов. Ваш день, ваши планы — все летит под откос. Впереди часы ожидания ГИБДД, нервы, разборки, потерянное время. Страх, что не успеете забрать ребенка из садика. Переживания о ремонте и деньгах, которых может не быть. Авария — это всегда стресс, большая или маленькая трагедия. И в этот момент к вам уже подходит «пострадавший» водитель. Его машина, как выяснится позже, уже десятки раз побывала в таких же «авариях». Его цель — не разобраться, а цинично вас обмануть. Пока вы переживаете реальное потрясение, мошенник просто отрабатывает свой грязный бизнес. Его ложь усугубляет ваш стресс, его афера заставит вас платить больше за страховку в будущем. Он ворует не только у страховых компаний. Он ворует у вас ваше спокойствие, ваше время и ваши деньги.

И справиться с этой напастью вот уже какое десятилетие подряд правоохранительные органы России не могут. По всей стране действуют преступные группы, которые превратили подставные ДТП в прибыльный бизнес. Их жертвами может стать любой водитель — независимо от марки машины и опыта за рулем.

Цифры, которые приводят страховщики, впечатляют. Почти 9 из 10 всех страховых махинаций в России приходятся на полисы ОСАГО. В 2024-м мошенники незаконно получили со счетов страховых компаний не менее 3 млрд рублей. И масштабы этого явления хорошо видны на примере отдельных компаний. Только «Ингосстраху» с января по июнь 2025 года удалось раскрыть около 900 попыток обмана. Сумма предотвращенного ущерба — более 300 млн руб. По заявлениям компании уже возбуждено 96 уголовных дел в разных регионах РФ.

Но, повторим, борьба с этим злом идет тяжело. В некоторых областях с низкой финансовой грамотностью населения и не самой активной работой полиции дела возбуждают гораздо реже, чем того требуют масштабы проблемы. Хотя иногда они все-таки доходят до суда.

globallookpress.com

Так, в «РЕСО-Гарантии» раскрыли схему работы семейной пары аферистов. Проверка всего четырех подозрительных заявлений вывела на супругов, провернувших 15 эпизодов мошенничества. Их сообщники успели побывать в авариях больше 40 раз. Другая группа из Красноярского края развернула целую преступную сеть.

Они организовали 103 подставных ДТП не только у себя дома, но и в Омской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Их «бизнес» успешно работал три года. А рекорд поставила столичная банда из восьми человек. С 2021 по 2025 год они инсценировали более 500 аварий, похитив в итоге у страховых свыше 100 млн рублей.

При этом мошенники часто пытаются оправдать себя, говоря, что обворовывают лишь страховые компании, а не обычных людей. Они, типа, робингуды и простые люди от их действий не страдают. Но это опасное заблуждение.

— Многие автоподставщики, оправдывая свой «бизнес», отмечают, что, якобы, их цель — страховые компании, — комментирует ситуацию директор Фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков Евгения Лазарева. — Они уверяют, что не требовали денег у жертв-водителей.

Но что, если бы авария оказалась серьезнее, чем мошенники задумывали? Что, если у человека нет лишних 400 000, чтобы починить свой автомобиль после ДТП? Ведь не все водители оформляют КАСКО, и не все водители располагают «лишними» деньгами в любой момент.

А автоподставщики сами признаются, что их жертвами становятся любые невнимательные водители: как на новых иномарках, так и на старом отечественном авто. Кроме того, активность мошенников влияет на стоимость страховки в регионе. Страховые не могут работать себе в убыток, поэтому все риски закладываются в стоимость полисов равномерно для всех клиентов. Считать, что страховые мошенники не вредят обычным людям, в корне неверно, — подчеркивает эксперт.