Пьяные водители в России стали реже попадать в аварии

В текущем году с января по июнь на российских дорогах зафиксировали около 8000 аварий с участием нетрезвых автомобилистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше на 12,3%.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции, полковника полиции Сергея Хранцкевича. По его словам, в «пьяных» ДТП за первые девять месяцев 2025 года в нашей стране погибло 2000 человек и около 10 000 получили ранения.

Если проводить параллель со статистикой 2024 года за тот же период, число погибших снизилось на 23,5%, а пострадавших стало меньше на 26,2%, добавил г-н Хранцкевич в рамках выступления в ходе круглого стола в Общественной палате.

