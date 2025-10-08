В России начнут бороться с «пьяной» ездой видеороликами и граффити

7 октября в Общественной палате прошел круглый стол, посвященный профилактике пьянства за рулем. На нем озвучили страшные цифры: за девять месяцев 2025 года в России произошло почти восемь тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли около двух тысяч человек и пострадали порядка десяти тысяч.

Как сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на слова начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, большинство нарушений совершается умышленно: люди знают о запрете садиться за руль в состоянии опьянения, но все равно идут на риск.

В свою очередь, аналитики создали социальный портрет типичного преступника — это мужчина в возрасте 30-39 лет со средним или средним специальным образованием, безработный. И именно на эту целевую аудиторию направлен новый проект с видеоконтентом для автошкол и интернет-платформ, а также граффити на инфраструктурных объектах вдоль трасс.

Первые работы планируют показать уже до конца 2025 года. Но прочих подробностей о кампании пока нет.