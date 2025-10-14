В России выросла популярность тревожной кнопки в автомобилях

С начала текущего года спасателям поступило 11,2 тыс. сигналов SOS в ручном режиме, переданных с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС». Наши автомобилисты оценили пользу так называемой тревожной кнопки и начали пользоваться ей активнее, чем раньше.

Об этом сообщает пресс-служба государственной информационной системы, ссылаясь на гендиректора Алексея Райкевича. К экстренным службам самостоятельно обращаются не только участники дорожных аварий, но и их очевидцы, желающие оказать помощь пострадавшим в попутных автомобилях.

В тяжелых случаях комплекс срабатывает без участия человека, отправляя в региональные «Системы-112» координаты и общую информацию о происшествиях, включая характеристики машин.

На сегодняшний день отечественный рынок не страдает дефицитом устройств вызова экстренных служб. За последние несколько лет количество производителей необходимых гаджетов выросло в четыре раза — до дюжины компаний. Все оборудование изготавливается из комплектующих, на наличие которых не влияют западные санкции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в России заработал сервис помощи на дорогах от «ЭРА-ГЛОНАСС».