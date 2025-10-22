Пешеходы начали реже попадать под колеса автомобилей в Москве

С января по октябрь в столице почти на 14% сократилось количество дорожных аварий с участием пешеходов. С начала года в Первопрестольной произошло в районе 1,9 тыс. подобных происшествий.

Опубликована статистика за девять месяцев 2025 года

Об этом в своем телеграм-канале сообщает московская Госавтоинспекция. Уточняется, что за обозначенный период при наездах на пешеходов погибло 85 человек и более 1,8 тыс. получили травмы. Количество смертельных исходов снизилось на 14,1%, а пострадавших стало меньше на 13,5%.

Инспекторам ГАИ удалось пресечь 134 тыс. нарушений Правил дорожного движения, связанных с отказом автомобилистов предоставить пешеходам преимущество в движении. В то же время последние и сами проигнорировали требования действующего законодательства более 109 тыс. раз.

Напомним, согласно статьям 12.18 и 12.29 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», предусмотрена административная ответственность.