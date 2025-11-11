В России заметно выросло количество ДТП, случившихся по вине детей и подростков

С января в нашей стране зафиксировали почти на 20% больше дорожных аварий, где виновниками признали детей младше десяти лет. В то же время на 30% увеличилась смертность в ДТП, устроенных подростками в возрасте от 14 до 16 лет.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику МВД. Уровень аварийности с участием малолетних водителей подскочил на 10,2%, в ДТП такого типа стало на 15,3% больше погибших. В основном несовершеннолетние управляли мототранспортом.

За первые девять месяцев текущего года 111 раз случались аварии из-за детей в возрасте до 10 лет, их доля подскочила на 19,4%. И еще на 5,3% увеличили число происшествий подростки 14-16 лет, ставшие виновниками ДТП 1470 раз, что говорит о 2,5-процентном скачке. Категория 16-18 лет — уже 1803 раза или плюс 11,4%.

Аварийность растет, поскольку все больше несовершеннолетних стремятся оседлать двухколесную мототехнику вроде питбайков, считают эксперты, опрошенные изданием.

