Водителей легковушек стали штрафовать из-за грузовиков на сотни тысяч рублей

Простым российским автомобилистам начали приходить дикие штрафы, размер которых может достигать 600 тыс. рублей. Постановления оформлены за превышение допустимых габаритов или перевес на несколько тонн.

Как сообщают «Известия», мошеннической схемой начали активно пользоваться владельцы фур. Теперь на них вешают номера, дублирующие реальные регистрационные знаки, которые на самом деле выданы на легковой автомобиль. Обычно такая ситуация происходит перед въездом большегрузов на автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК), после чего ни в чем не повинным водителям рассылают «письма счастья».

Популярность дублирования или сокрытия автономеров при прохождении АПВГК ощутимо выросла за последние пару лет, чему способствует экономика перевозок. За счет перевеса транспортники пытаются больше заработать при минимальной марже. Поскольку пункты весового контроля работают в автоматическом режиме, поймать нарушителей за руку на месте проблематично. Выехав из-под камер, дальнобойщики снова начинают пользоваться своими номерами.

На сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации способны правильно распознавать автомобильные регистрационные знаки, но понимать, что они подложные, электроника еще не умеет.