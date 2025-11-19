В Москве стало на 10% меньше автомобильных аварий

По итогам первых десяти месяцев текущего года в столице зафиксировали на 10% меньше дорожных аварий, чем за аналогичный прошлогодний период. Количество раненых снизилось на 9,2%, а погибших — на 20,2%.

Статистикой, охватывающей период с января по октябрь, в своем официальном телеграм-канале поделилась Госавтоинспекция Москвы. Представители ведомства обратили внимание, что главные показатели детского дорожно-транспортного травматизма пошли на спад.

В частности, на дорогах Первопрестольной начали реже попадать в ДТП дети в возрасте до 16 лет — минус 17,1% случаев. Цифры по пострадавшим тоже приобрели более скромный вид, ситуация улучшилась на 18,3%. Данные по погибшим выглядят еще позитивнее, поскольку спасенных жизней стало на 70% больше.

Помимо всего прочего, родителей в очередной раз призвали показывать пример подрастающему поколению, ежедневно напоминая о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в мегаполисе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Москве за 15 последних лет резко сократилось число ДТП.