За минувшие сутки в России произошло 260 дорожных аварий

На отечественных дорогах зафиксировали 260 ДТП за прошедшие сутки. В них получили ранения 310 человек, погиб 31. Водителями и пассажирами являлись 23 из них.

Согласно данным Госавтоинспекции, 20 ноября в нашей стране случилось 17 дорожных аварий с участием автобусов, в которых один человек погиб, а медицинская помощь потребовалось 17 гражданам, включая трех детей. Виновниками десяти ДТП признаны водители других машин, не соблюдавшие Правила дорожного движения.

А в результате наездов на пешеходов с жизнью простились 92 человека и 86 получили ранения различной степени тяжести. В их числе 15 тинейджеров, девять из них оказались травмированы, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Непосредственно на пешеходных переходах произошло 56 инцидентов, а вне зоны соответствующей разметки — 36.

За тот же период правоохранители зарегистрировали 36 автоаварий, в которых так же досталось несовершеннолетним. Пострадали 37 юных участников дорожного движения, два десятка из них выступали в качестве пассажиров. Будучи пешеходом и пассажиром, двое детей погибли в авариях с грузовиками.