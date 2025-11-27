Упавшее дерево раздавило автомобиль на парковке в Москве

Инцидент случился на улице Кравченко в Ломоносовском районе столицы. Огромного размера тополь, росший на детской площадке, не выдержал порывов ветра и обрушился на припаркованную у тротуара легковушку марки Hyundai.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», под тяжестью массивного ствола дерева иномарка получил колоссальные повреждения крыши, капота и элементов кузова. По предварительной оценке специалистов, это транспортное средство восстановлению уже не подлежит. Помимо машины, сломалось ограждение детской площадки, а сам тополь временно перекрыл проезд по улице.

Коммунальные службы оперативно отреагировали на вызов, чтобы устранить последствия инцидента. В администрации района пообещали провести проверку состояния зеленых насаждений в данном микрорайоне, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Тем временем владелец Hyundai уже обратился в управляющую компанию для оценки ущерба и решения вопроса о компенсации.

