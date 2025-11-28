Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

Первый инцидент произошел еще в сентябре 2025 на Арбате. Тогда машина российского политика, скончавшегося в апреле 2022, столкнулась с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max, в результате чего у «немца» оказалась повреждена передняя часть.

Как сообщает телеграм-канал Shot, уже в октябре отремонтированный Mercedes S-класса 2018 года выпуска вернули в распоряжение партии ЛДПР, однако на этом ее злоключения не закончились. Спустя месяц авто вновь стало участником ДТП, в котором на этот раз пострадала правая сторона кузова. После этого машину не стали сразу отправлять в сервис, а пригнали к штаб-квартире ЛДПР, где она находится в ожидании ремонта.

Интересна юридическая судьба этого автомобиля, официально оформленного на внебрачного сына политика Олега Эйдельштейна. Однако сам владелец признается, что это лишь формальность, и долгое время на этом ТС передвигался исключительно сам Владимир Жириновский.

После смерти основателя ЛДПР транспортное средство перешло в полное распоряжение партии, и теперь им могут пользоваться ее действующие члены. По некоторым данным, Maybach активно юзает внебрачная дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, которая занимается сохранением наследия отца.

