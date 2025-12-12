С начала года в России снизилось количество дорожных аварий

С января по ноябрь в нашей стране стало на 2,9% меньше ДТП, если проводить параллель с прошлым годом. В то же время число пострадавших и погибших сократилось более существенно.

Согласно данным Госавтоинспекции, с начала текущего года в дорожных авариях, случивших на территории России, получили травмы 144,9 тыс. человек. Показатели улучшились на 3,5%. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах погибло на 3,8% меньше людей — 12,6 тыс.

Однако за обозначенный период зафиксирован прирост некоторых видов происшествий. Например, прибавка по случаям с байкерами составила 7,5%, а 9,8% — с водителями модепов, мощных электросамокатов и прочих подобных транспортных средств. Также на 9,3% вырос уровень детской аварийности. Подразумеваются случаи, когда несовершеннолетние управляли механическими транспортными средствами.

Несмотря на общий положительный тренд, в отдельных российских регионах пошли вверх и аварийность, и смертность. В частности, на 21,3% больше ДТП произошло в Костромской области, на 17,4% в Орловской и на 16,2% в Астраханской.