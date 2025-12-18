Водители назвали основные причины ДТП в России

По мнению наших автомобилистов, главными причинами дорожных аварий в России можно считать плохую погоду, несоблюдение ПДД и невнимательность тех, кто сидит за рулем. Ставку на последний фактор сделали 46% респондентов.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование группы компаний «Автодом» и «Ренессанс страхования». Согласно точке зрения 44% опрошенных, чаще всего столкновения автомобилей случаются из-за нарушений Правил дорожного движения. Еще 37% винят во всем погодные условия.

Более половины участников исследования, а именно 59%, рассказали, что в результате ДТП их машины получали только мелкие повреждения. Например, сколы, трещины и небольшие царапины. Каждый третий столкнулся со средним ущербом, на ремонт нужно было потратить не больше 100 тыс. рублей. И только для 7% убытки были выше такой планки.

По словам экспертов, в список причин, способных ощутимо повлиять на вероятность аварии, можно добавить опыт и возраст водителей.