В России появится новый способ расчета аварийности на дорогах

В нашей стране предложили разработать свежую методику расчета для оценки аварийности на дорогах. Идея заключается в том, чтобы учитывать пробег автомобилей и число жертв ДТП, исключив привязку к машинам, стоящим на учете в каждом конкретном регионе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). По словам представителей вуза, на сегодняшний день у нас формируется статистика дорожных аварий без учета легковушек, которые выезжают за пределы своих регионов.

По мнению ученых, новая методика расчета показателя транспортного риска требует решения сложных задач. В частности, речь идет об анализе пробега нашего автопарка как в разрезе отдельных субъектов, так и городов, плюс дорог регионального и местного значения, а не только федерального.

Проблематичнее всего будет оценить пробег личных авто и машин, которыми владеют представители малого и среднего бизнеса, отметили эксперты. Но во многих государствах уже решены такие задачи, осталось переложить зарубежный опыт на отечественные реалии.

Напомним, кабинет министров дал соответствующее поручение Минтрансу, Росавтодору и Росстату с привлечением НИУ ВШЭ в середине декабря.