Стало известно, сколько ДТП произошло в России за новогодние каникулы

Согласно предварительным данным, с 1 по 11 января наступившего года в нашей стране произошло 2329 дорожных аварий. В них погибли 348 человек, более 3,5 тыс. получили ранения.

Статистикой поделилась Госавтоинспекция. Согласно данным ведомства, для россиян в минувшие праздничные дни весьма актуальной оставалась проблема управления машиной в состоянии опьянения. Случилось 162 аварии, участниками которых были автомобилисты, севшие за руль в нетрезвом виде либо отказавшиеся от медосвидетельствования. В итоге 12 человек погибли, а 226 пострадали.

Уточняется, что за обозначенный период в РФ зафиксировано 527 ДТП с участием пешеходов. В результате 59 человек погибли, включая ребенка. Еще более пяти сотен получили травмы различной степени тяжести, 75 пострадавших не достигли совершеннолетия на тот момент.

В то же время на дорогах страны случилось 119 ДТП с автобусами. Девять человек погибли, медицинская помощь потребовалась 209 участникам дорожного движения, включая дюжину детей.