Столичные дороги признали самыми безопасными в России

Согласно официальной статистике за минувший год, по итогам 2025-го в Москве на 9% снизилось количество дорожных аварий. При этом показатели по погибшим упали на 15%, а наездов на пешеходов стало на 13% меньше.

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделились представители дептранса Первопрестольной. По их словам, положительной динамики удалось достичь за счет улучшения условий движения, установки камер и контроля со стороны ЦОДД. В итоге Москва сумела сохранить звание самого безопасного российского региона, отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По сравнению с 2024-м за год количество аварий с участием детей до 18 лет сократилось на 18%. В то же время зафиксировано на 38% меньше опрокидываний транспортных средств. Ситуация с наездами на препятствия улучшилась на 11%, столкновения ушли в минус на полдюжины процентов.

При тех же столкновениях смертность просела на 38%, а в случае опрокидываний рухнула на 70%. На 3% позитивнее стала ситуация с наездами на стоящие авто и прочие препятствия, плюс на 42% снизилось число погибших несовершеннолетних детей.