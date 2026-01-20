В России стало меньше дорожных аварий со смертельным исходом

В прошлом году в нашей стране случилось 128 тыс. ДТП, в результате которых погибло 13,9 тыс. человек, а еще 158 тыс. были ранены. По сравнению с 2024-м общая статистика выглядит позитивнее на 3,1%.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в России до 2023 года последовательно снижалось количество дорожных аварий и связанных с ними смертельных случаев. Например, 137,7 тыс. ДТП произошло в 2020-м, тогда насчитывалось 15,8 тыс. погибших. Через год речь шла уже о 133,3 тыс. случаев и 14,9 тыс. человек, в 2022-м — 126,7 и 14,2 тыс.

В 2025-м заметнее всего упала смертность на территории Ненецкого автономного округа, рухнув на 75%. По тому же критерию Чукотка ушла в минус на 66%, Чечня и Сахалин — на 56% и 54%, а ЯНАО — на 47%.

В то же время в некоторых российских регионах увеличилось количество жертв ДТП. Например, Костромская область показала максимальный 65-процентный прирост. Слегка отстала Еврейская автономная, не все благополучно в Орловской и Астраханской.

