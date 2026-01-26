В России будут оперативнее реагировать на аварийные участки дорог

В нашей стране собираются изменить механизм реагирования на участки дорог с повышенной аварийностью. На сегодняшний день региональным властям приходится ждать минимум 1,5 года перед тем, как выделять деньги на устранение причин ДТП.

Как пишет «Коммерсантъ», группа депутатов и сенаторов подготовила пакет поправок, призванных изменить сложившееся положение. Суть нововведений заключается в появлении схемы оперативного обмена информацией о дорожных авариях между регионами, ГИБДД и Минтрансом. В результате очаги ДТП должны выявляться в автоматическом режиме, а реакция чиновников обязана последовать уже в течение месяца.

Перемены, прописанные в свежем законопроекте, касаются понятий «аварийно-опасный участок дороги», «место концентрации ДТП» и «очаг аварийности». Речь идет о локациях, включая перекрестки (не более километра за городом или двух сотен метров в населенном пункте), где за год случилось минимум три однотипные аварии или пять разных.

Поправки касаются законов «О безопасности дорожного движения» и «Об автодорогах». В случае одобрения инициативы данные о новых очагах аварийности начнут собирать автоматически с 1 сентября 2026 года.