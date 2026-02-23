Смертельный кошмар трассы «Дон»: как брали «банду ГТА»

Жаркий летний день 2014 года, трасса М4 «Дон» раскалена добела и по ней, словно призраки, проносятся автомобили. Но это не обычные машины, и не обычные водители. Это банда, которую прозвали «бандой ГТА» — за их дерзкие, жестокие и долгое время безнаказанные преступления. Они наводили ужас на водителей, грабя и убивая, оставляя за собой лишь след из крови и страха. И вот, после долгих месяцев кошмара, настал день, когда охотники и жертвы поменялись местами.

За несколько лет своей деятельности преступники убили 17 человек

Все началось с череды загадочных убийств и ограблений на М4. Жертвами становились водители и их пассажиры, которые останавливались на обочине или в безлюдных местах. Схема была всегда одна: преступники, используя различные уловки, заставляли автовладельцев остановиться, а затем безжалостно расправлялись с ними, забирая ценности и машины. Долгое время полиция была в тупике. Бандиты действовали быстро, не оставляя улик, и каждый раз меняли машины, словно хамелеоны. На их криминальном счету — 17 убийств.

— Мы были в отчаянии, — вспоминает полковник полиции Иван Петров, возглавлявший операцию. — Казалось, что они просто растворяются в воздухе. Ни отпечатков, ни свидетелей, только трупы и угнанные машины. Это походило на игру в кошки-мышки, где мы всегда были на шаг позади...

Одной из главных сложностей в поимке банды было то, что преступники постоянно меняли транспортные средства. Они пользовались не просто случайными авто, а тщательно подобранными моделями, которые позволяли им сливаться с потоком, не выделяясь из него, и быстро скрываться с места преступления.

Так, одно из своих преступлений банда ГТА совершила на разных модификациях BMW X5. Мощные, быстрые, с хорошей проходимостью, «баварцы» позволяли бандитам догонять жертв и легко уходить от преследования. Черный цвет был их любимым — он придавал их «соучастникам» зловещий вид и помогал оставаться незамеченными в темноте.

— Они были настоящими мастерами маскировки, — рассказывал в одном из своих интервью один из оперативников. — Мы видели BMW X5, а через час на том же участке дороги появлялся Mercedes. А потом, когда мы уже были уверены, что это они, оказывалось, что это была Toyota Camry. Они играли с нами, и это раздражало.

Toyota Camry (XV40/XV50). Неожиданный выбор, но очень эффективный. Эти седаны были идеальны с точки зрения маскировки. И настолько распространены на российских дорогах в то время, что сливались с потоком, не вызывая подозрений. Бандиты использовали их для разведки и для того, чтобы незаметно приблизиться к жертве. Периодически преступники в своих нападениях использовали Lexus LX 570.

— Этот мощный внедорожник служил перехватчиком. Он мог легко нагнать, заблокировать и таранить практически любых ТС. А его проходимость позволяла нам пройти с места преступления по второстепенному грунтовому шоссе, — рассказывал на допросах один из членов банды.

Поимка злодеев стала результатом долгой и кропотливой работы оперативных служб, а критическая точка была достигнута, когда стало известно о готовящемся налете на колонну с дорогостоящими серверами, идущую по М4 в сторону Москвы. Операция по захвату была запланирована на трассах недалеко от крупной развязки, где движение ночью редеет, но есть возможность для маневра.

В ту ночь моросил дождь. Примерно в 02:40, когда колонна из двух фур (одна — приманка, вторая — с ценным грузом) вошла в зону перехвата, активизировались засады. Первым в дело вступил Lexus LX 570. Он совершил агрессивный маневр, блокируя головную фуру. «Как только Lexus впервые ударил фуру, мы поняли: время пришло. Реакция банды была молниеносной. Но наш первый отряд пошел на прорыв, используя бронированные УАЗы. Но главное — мы знали, что они побоятся вступить в долгий бой на трассе. Их сила — в скорости и внезапности, а не в огневой мощи против бронированного спецтранспорта, — рассказал сотрудник спецслужб.

Перестрелка длилась не более четырех минут. Когда преступники обнаружили, что их транспортные средства окружены, а с тыла дорогу перекрыли грузовики, их сопротивление сломалось.

Итог операции — захват двух Lexus LX 570, один из которых был оснащен усиленной подвеской и дополнительными топливными баками. Также были конфискованы два BMW X5. Некоторые члены преступной группировки, насчитывающей в разное время от 10 до 12 человек, получили в 2018-ом пожизненный срок, другие — до 20 лет лишения свободы.

По словам следователей, поимка банды не только защитила трассу М4 «Дон», но и наглядно продемонстрировала, что преступные элементы используют высококлассный, дорогой транспорт для маскировки своих злодеяний в потоке легальных перевозок.