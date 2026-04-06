Стало известно, сколько непристегнутых водителей и пассажиров выявили камеры в Подмосковье

С января по март дорожные камеры Московской области зафиксировали более 122 тыс. случаев езды в автомобиле с непристегнутыми ремнями безопасности. По сравнению с аналогичным прошлогодни периодом показатели взлетели на 63%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По итогам первых трех месяцев 2026-го пристегиваться не стали 107 тыс. водителей и 15 тыс. пассажиров. Оказалось, что ощутимые цифры объясняются не только легкомыслием участников дорожного движения.

Дело в том, что комплексы фото- и видеофиксации стали совершеннее, большинство из них научили «понимать», когда ремень не пристегнут. Если электроника выявляет подобное нарушение ПДД в автоматическом режиме, для собственника машины это оборачивается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.

Минтранс Подмосковья напомнил, что в автомобиле необходимо пристегиваться на передних и задних сидениях, не забывая о специальных устройствах для детей. Эти простые действия существенно снижают вероятность гибели при ДТП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал, чем камеры фото- и видеофиксации удивят водителей в 2026 году.