Вежливость на дороге может быть автоподставой мошенников

Остерегайтесь притворной вежливости. Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют новый вид подставных инсценировок на дорогах: злоумышленники используют не хамство, а... любезность. Сценарий работает на нерегулируемых перекрестках. Водитель на второстепенной дороге видит машину на главной, которая моргает фарами и машет рукой — мол, проезжай. Жертва выезжает на перекресток, а в этот момент «добряк» резко нажимает газ и таранит ее в бок. С точки зрения правил, виноват тот, кто не уступил дорогу. Доказать обратное почти невозможно.

Как рассказала медиаплатформа «Pro Город Владимир» со ссылкой на источник в Госавтоинспекции, новая тенденция 2026 года — мошенничество с использованием наигранной любезности. Схема проста, но эффективна. В плотном потоке на нерегулируемом перекрестке автомобиль на главной дороге (как правило, праворульная японская иномарка) не проезжает, а моргает фарами и приветственно машет рукой, уступая дорогу водителю со второстепенной.

Жертва, обманутая жестом, выезжает на перекресток. В этот момент мошенник резко газует и совершает наезд. По ПДД прав он: у него было преимущество, а вы не уступили. Злоумышленники выбирают для себя старые праворульные автомобили — Toyota, Nissan, Honda — из-за дорогих и редких запчастей. Ущерб по страховке оценивается максимально высоко. После аварии подставной водитель отрицает любые сигналы. Инспекторы, приезжающие на место, видят лишь классическое нарушение правил проезда перекрестков. Мошенники рассчитывают на растерянность жертвы и ее нежелание разбираться.

Автоюрист Дмитрий Славнов, которого цитирует портал, советует: никогда не соглашайтесь на разбор на месте, требуйте вызова ДПС и фиксации следов торможения — это докажет, что второй участник ускорялся, а не тормозил. Обязательно имейте видеорегистратор. Как только мошенники понимают, что жертва настроена серьезно и будет ждать полицию, они быстро ретируются.

Им не нужно попадать в поле зрения инспекторов — у них несколько таких подстав в день. Будьте бдительны, не верьте жестам и сигналам фар, руководствуйтесь только правилами дорожного движения. И если вам уступают дорогу в нарушение логики — это повод насторожиться. Включенный видеорегистратор и знание ПДД — лучшая защита от подставы.