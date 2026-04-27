Названы самые аварийные дороги Москвы

Самой опасной магистралью столицы остается МКАД

Первый квартал 2026 года принес столичным дорогам заметное улучшение статистики. По данным городских властей, общее число ДТП в Москве с января по март снизилось на 16,3% и составило 1430 случаев против показателей аналогичного периода прошлого года. Еще более выразительная динамика наблюдается по тяжести последствий: количество погибших сократилось на 40% — с 60 до 36 человек, а число раненых уменьшилось на 12%, опустившись с 1941 до 1708 пострадавших. Но несмотря на столь положительную динамику, в городе есть трассы, на которых водителям надо быть предельно внимательными.

Артем Князев

Положительные сдвиги фиксируются практически по всем категориям происшествий. Столкновений транспортных средств в январе-марте зарегистрировано 623, что на 8,8 процента меньше, чем годом ранее. Число погибших в таких ДТП сократилось на треть — с 12 до 8 человек, количество пострадавших снизилось с 868 до 849.

Заметно безопаснее стали поездки на коммерческом транспорте. Аварий с участием такси произошло 358 — на 11,6: меньше прошлогоднего показателя. В этих происшествиях погибли 5 человек и 436 получили ранения, при этом смертность сократилась более чем вдвое — на 54,5%, а число раненых уменьшилось на 9%. Каршеринг показал еще более резкое улучшение: 66 ДТП за квартал означают снижение на 27,5%. В авариях с прокатными машинами погибли двое и 76 человек получили травмы — гибель сократилась наполовину, ранения — почти на четверть.

В столичном Дептрансе связывают позитивные изменения с системной работой Центра организации дорожного движения и целым комплексом мер: развитием скоростного каркаса города, расширением сети фото- и видеофиксации, переразметкой проезжей части, корректировкой схем движения и внедрением интеллектуальных транспортных систем.

При этом данные страховщиков показывают, что распределение рисков по городу остается крайне неравномерным. Аналитики «Страхового Дома ВСК» изучили обращения по ОСАГО и составили рейтинг самых аварийных трасс. Безусловным лидером по числу страховых событий остается МКАД, на который приходится 8,5% всех столичных ДТП. Среди вылетных магистралей самой опасной признано Варшавское шоссе с показателем 1,7%. В первую группу риска также вошли Ленинградское шоссе — 1,5%, Дмитровское шоссе, Волгоградский проспект и Калужское шоссе — по одному проценту каждый.

На противоположном полюсе расположилось Новорижское шоссе — здесь фиксируется лишь 0,1 процента страховых случаев, что делает его самой безопасной из крупных загруженных магистралей столицы. Немногим хуже статистика Пятницкого и Звенигородского шоссе — по 0,2%, а также Люблинской улицы и Ярославского шоссе — по 0,4%. Кутузовский и Алтуфьевское шоссе вместе с проспектом Вернадского держатся на отметке 0,5%.

Любопытен и портрет участников ДТП. Не менее 36 процентов страховых событий в столице приходится на корпоративные автопарки, включая таксомоторные компании и каршеринг. Среди частных автовладельцев львиная доля аварий — 81 процент — числится за мужчинами. Жители других регионов, приезжающие в Москву по работе или туристическими маршрутами, оказываются виновниками лишь 4 процентов ДТП.

Ярко выражена и сезонность. Пик дорожных происшествий по ОСАГО приходится на декабрь — 19% годового объема — и октябрь с показателем 18%. Самыми спокойными месяцами на столичных дорогах традиционно остаются апрель и июнь — на каждый из них приходится лишь по одному проценту страховых случаев.

