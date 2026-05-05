Названы самые «аварийные» автомобили в России в 2026 году

В первом квартале 2026 года автомобили отечественной марки LADA снова оказались наиболее аварийными в нашей стране. Доля ДТП с участием машин с шильдиком в виде ладьи волжского автогиганта составила 13%. Однако, по сравнению с прошлым годом, зафиксирована положительная динамика. Она стала позитивнее на 3%.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на статистику «Страхового Дома ВСК». Строчкой ниже расположилась японская Toyota. Если проводить параллель с 2025-м, ее показатели выросли до 11% с прежних 8,3%. Тройку лидеров замыкает южнокорейская Kia благодаря 7%, сменившим 5,2%. В топ-5 также включены Hyundai и Nissan.

В то же время на популярных «китайцев», продемонстрировавших двухпроцентный рост за 12 месяцев, пришлось 9%. Первую строчку в сегменте занял Chery — 1,8% от общего числа происшествий и 20% от наиболее аварийных «поднебесных» марок. Следом идут Haval и Geely с отрицательной динамикой.

Антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий за счет 8% возглавила Москва. Затем идет Подмосковье с 6,5% и Краснодар с 6%, далее следуют Новосибирская область и Татарстан.