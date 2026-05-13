Россияне заработали на пьяных водителях более 2 млн рублей

Выплаты нашим соотечественникам за жалобы на пьяных водителей превысили 2,3 млн рублей, начиная с 2020 года. Система премий за подобные сообщения в ГАИ действует в 15 российских регионах.

Как сообщает «Коммерсант», размер вышеупомянутого награждения повышают каждый год. На одном уведомлении можно заработать до 20 тыс. рублей, если информация оказалась достоверной — то есть когда гаишники выявили и задержали пьяного водителя по наводке, оформив протокол по всем правилам.

Шесть лет назад практику премирования населения, не равнодушного к ситуации на дорогах, впервые ввели на Ямале. В Вологодской области аналогичный механизм запустили в 2023-м, но там выплата ограничивается порогом в 15 тыс. рублей. К началу мая от граждан поступило 167 обращений, было произведено 93 выплаты. В общей сложности населению направили 1,22 млн рублей. Львиную долю россияне получили в прошлом году после увеличения выплат.

На сегодняшний день один из наиболее высоких тарифов, а именно 20 тыс. рублей, установлен в Магаданской области. Однако, по словам местных правоохранителей, некоторые жители региона не приходят за деньгами, аргументируя свои контакты с ГАИ исключительно гражданской позицией.