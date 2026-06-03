В России стало происходить гораздо больше аварий с мотоциклистами

Согласно итогам прошлого года, в нашей стране зафиксирован весомый всплеск ключевых показателей аварийности с участием байкеров. Количество соответствующих ДТП подросло на 8,2%, вылившись в 9758 происшествий.

На 8,8% увеличилась смертность, погибли 969 человек. Травмы получили 10,5 тыс., статистика ухудшилась на 8,3%, согласно последнему отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

По словам экспертов, основные показатели аварийности пошли вверх в 25 регионах, погибших стало больше в 44-х. Наиболее популярном видом ДТП с мотоциклистами считается столкновение. На него пришлось почти две трети случаев — 6135 штук или 62,9%, а также свыше 50% инцидентов со смертельным исходом, из жизни ушло 517 человек. Следом в антирейтинге идет опрокидывание, тройку лидеров замыкают наезды на животных. В топ-5 включены съезд с дороги и наезд на препятствие.

Если верить цифрам, с апреля по октябрь случилось максимальное количество дорожных аварий, где фигурировали мотоциклы. Тенденцию связывают с тем, что указанный период — и есть байкерский сезон.