Грузовики беды: почему именно летом растет число аварий с участием фур

С наступлением теплого сезона грузовой трафик заметно ускоряется. С мая по сентябрь спрос на грузоперевозки обычно растет на 20-30%, а в отдельных регионах — до 50%. Для экономики это привычный сезонный цикл, для дорог — дополнительная нагрузка и, увы, повышенная аварийность. Именно в этот период сильнее всего проявляется конфликт между легковым и грузовым транспортом. Водители «легковушек» чаще идут на обгон на загородных дорогах, недооценивая скорость и инерцию большегруза. Грузовики, в свою очередь, из-за массы и габаритов физически ограничены в маневрах. Ошибка любого участника движения в такой ситуации обходится дорого. Насколько дорого — уточнил портал «АвтоВзгляд».

По данным НЦ БДД МВД РФ, в 2025 году почти половина ДТП с участием грузового транспорта (46,3%) произошла вне населенных пунктов. Именно на таких участках тяжесть последствий в полтора раза выше. Для транзитных регионов нагрузка особенно заметна. К слову, через Подмосковье проходит 11 федеральных трасс, поэтому интенсивность движения здесь ежегодно возрастает.

— Грузовой транспорт остается одним из ключевых факторов риска на дорогах Московской области. По итогам 2025 года в Москве произошло 777 ДТП с участием грузовиков — почти каждая пятая авария в регионе. В таких ДТП погиб 241 человек, 804 получили ранения.

Поэтому мы обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим и избегать рискованных обгонов. Столкновения по-прежнему остаются самым распространенным видом ДТП: с начала года в регионе зафиксировано 580 таких аварий, в них погибли 80 человек и 720 получили травмы, — отметил Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Летом растет и число нарушений со стороны водителей фур. Чаще фиксируются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение рядности, движение по обочине. Более половины ДТП с участием грузовиков (53,1%) происходит по вине самих водителей.

Самые частые причины аварий — неправильный выбор дистанции (21,5%) и превышение скорости (21,2%). Однако наиболее тяжелые последствия связаны именно со скоростным режимом (25,4% погибших) и выездом на встречку (25,8% погибших).

При этом технологии контроля уже позволяют работать не только с базовыми нарушениями вроде превышения скорости или игнорирования разметки. Современные устройства распознают специфику грузового транспорта: превышение скорости с учетом категории ТС, нарушение рядности, движение по запрещенным полосам, перегруз.

Так, нейросети в комплексах фотовидеофиксации «Азимут», которые применяет оператор ГК «Урбантех» в Подмосковье, идентифицируют грузовики и успешно справляются с выявлением нарушения рядности их водителями. Одна из самых опасных и конфликтных ситуаций на скоростных магистралях складывается, когда грузовики выходят в левую полосу и «держат» общий поток

К слову, в Подмосковье количество случаев нарушения рядности грузовиками снизилось за год на 37%. Камеры фиксируют превышение допустимой скорости для конкретной категории транспортных средств. Например, если общий лимит на участке составляет 110 км/ч, для фуры допустимый предел может быть 90 км/ч.

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Система учитывает разницу автоматически. Дополнительным инструментом для контроля за грузовиками могли бы стать беспилотные летательные аппараты. Они особенно эффективны на участках, где установка комплексов фотовидеофиксации затруднена или пока невозможна.

— Прежде всего, ключевое преимущество БПЛА — превентивный эффект. Водитель, понимая, что контроль может вестись на всем протяжении маршрута, реже идет на опасный маневр. Наиболее эффективно БПЛА могут применяться для выявления самых опасных нарушений ПДД: выезда на полосу встречного движения, обгона в запрещённых местах и пересечения дорожной разметки, — отмечают в ассоциации «ОКО», которая объединяет производителей и операторов фото- и видеофиксации.

Именно эти маневры характеризуются наиболее высокой тяжестью последствий. По данным Научного центра БДД МВД России, в 2025 году произошло 9884 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, что составляет 7,7% от всех ДТП. В данных происшествиях погибли 3310 и ранены 16 768 человек, что составляет 23,7 и 10,5% от общего количества погибших и раненых соответственно.

...Сезонный рост грузоперевозок неизбежно увеличивает нагрузку на трассы. В сочетании с дачным трафиком это делает летний период особенно чувствительным для безопасности движения. Превышение скорости и выезд на «встречку» остаются ключевыми факторами тяжелых ДТП. Поэтому системный контроль работает не только как механизм наказания, но и как инструмент профилактики. Водители постепенно меняют поведение, когда понимают неизбежность фиксации нарушения.