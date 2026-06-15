Российские водители стали чаще скрываться с места ДТП

С начала года в России увеличилось количество дорожных аварий, виновники которых предпочитают скрываться с места происшествия. Речь идет о приросте недобросовестных водителей на 7%.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные ГИБДД. Согласно подсчетам экспертов, в результате упомянутых ДТП за обозначенный период травмы различной степени тяжести получили 832 человека, а еще 39 погибли. Оказалось, что чаще всего автомобилисты скрываются после аварий в Москве, Челябинской и Нижегородской областях.

Подобное поведение объясняется паникой в момент аварии и надеждой на недостаточное количество экипажей дорожной полиции. Но, судя по статистике ведомства, раскрываемость по правонарушениям такого типа довольно высока, она держится в районе 80%.

Дополнительным мотивом для бегства с места ДТП нередко становится желание водителя избежать ответственности за управлением машиной в состоянии опьянения. Последнее, кстати, карается штрафом в 45 тыс. рублей и лишением «прав» на срок до двух лет, согласно статье 12.8 КоАП.