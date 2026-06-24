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Названы регионы России, где чаще всего разбивают автомобили «в тотал»

Список возглавляет Ленинградская область

С начала года Ленинградская область стала лидером среди регионов России по количеству ДТП, закончившихся полным разрушением автомобилей. Зафиксировано 4,6% соответствующих происшествий, после которых владельцы разбитых «в тотал» машин обращались к страховщикам за выплатами по КАСКО.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы регионы России, где чаще всего разбивают автомобили «в тотал»

Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости», ссылаясь на статистику страхового дома ВСК. Согласно подсчетам экспертов, в 2026-м частота «тотальных» дорожных аварий в нашей стране дошла примерно до 2,4%. Обычно лидерами по уровню аварийности в России становятся субъекты, обладающие самым большим автопарком.

На второй строчке расположилась Самарская область благодаря 4%. Первую тройку за счет 3,5% замыкает Красноярский край. Нижегородская область с 3,2% стала четвертой, а пятая позиция досталась Удмуртии из-за 2,9%.

Страховщики обратили внимание, что Челябинская область может похвастать показателем 1,6%. Среди крупных регионов она стала единственной, где автомобили реже всего признавали не подлежащими восстановлению. Близкие показатели наблюдаются в случае Татарстана, где цифры достигли отметки 1,7%.

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