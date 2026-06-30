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Названы регионы России, где чаще всего повреждают припаркованные машины

Антирейтинг возглавили Москва и Подмосковье

За первые пять месяцев 2026 года припаркованные автомобили российских автовладельцев получили больше всего повреждений в Москве и Московской области. На них пришлось более трети или 39% подобных случаев.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы регионы России, где чаще всего повреждают припаркованные машины

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные компании «СберСтрахование». Ее аналитики изучили статистику по вандализму, кражам запчастей и поджогам, а также ситуации, в которых легковушки пострадали случайно. Например, когда их задевали на парковке владельцы других машин, а затем скрывались.

Оказалось, что на второй строчке расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область благодаря 17% происшествий. Еще по 5% аналогичных ситуаций произошло в Свердловской области и Татарстане. Ближе к концу списка находятся Нижегородская область и Краснодарский край — 4% и 3% соответственно.

В результате максимальную компенсацию от страховщиков удалось получить москвичам. Верхняя планка составила 818 тыс. рублей, которые ушли на ремонт разбитой фары Mercedes-Benz Maybach. Еще из-за бампера, поврежденного на парковке, владельцу Mercedes-Benz E-Class выплатили 755 тыс. «целковых».

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