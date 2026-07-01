Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне дефицита топлива

По словам представителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, любые способы доступа к дефицитному товару, льготам или услугам в обход официальных процедур нужно воспринимать как потенциальный признак мошенничества.
Наиболее опасным элементом всех преступных схем остается получение кодов подтверждения и данных для входа в аккаунты. Речь идет о цифровых ключах к различным сервисам — кодах из СМС и push-уведомлениях. Их нельзя никому сообщать и вводить на сторонних сайтах.
Избежать неприятностей помогут внимательная проверка URL-адресов и двухфакторная аутентификация, добавил г-н Немкин. Он предупредил, что многие электронные ресурсы замаскированы под официальные.
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