Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне дефицита топлива

Мошенники стали распространять новые фишинговые схемы в России, адаптировав их под повестку топливного рынка. Например, появились предложения получить бензин без очереди либо по талонам, которые на самом деле не существуют.

По словам представителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, любые способы доступа к дефицитному товару, льготам или услугам в обход официальных процедур нужно воспринимать как потенциальный признак мошенничества.

Наиболее опасным элементом всех преступных схем остается получение кодов подтверждения и данных для входа в аккаунты. Речь идет о цифровых ключах к различным сервисам — кодах из СМС и push-уведомлениях. Их нельзя никому сообщать и вводить на сторонних сайтах.

Избежать неприятностей помогут внимательная проверка URL-адресов и двухфакторная аутентификация, добавил г-н Немкин. Он предупредил, что многие электронные ресурсы замаскированы под официальные.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о схеме развода с талонами на бензин.