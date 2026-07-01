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Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне дефицита топлива

Как злоумышленники «разводят» граждан

Мошенники стали распространять новые фишинговые схемы в России, адаптировав их под повестку топливного рынка. Например, появились предложения получить бензин без очереди либо по талонам, которые на самом деле не существуют.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне дефицита топлива

По словам представителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, любые способы доступа к дефицитному товару, льготам или услугам в обход официальных процедур нужно воспринимать как потенциальный признак мошенничества.

Наиболее опасным элементом всех преступных схем остается получение кодов подтверждения и данных для входа в аккаунты. Речь идет о цифровых ключах к различным сервисам — кодах из СМС и push-уведомлениях. Их нельзя никому сообщать и вводить на сторонних сайтах.

Избежать неприятностей помогут внимательная проверка URL-адресов и двухфакторная аутентификация, добавил г-н Немкин. Он предупредил, что многие электронные ресурсы замаскированы под официальные.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о схеме развода с талонами на бензин.

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