Портрет нарушителя: сколько лет самым отчаянным дорожным хулиганам в России

Кто из соседей по потоку особо опасен? Подвоха с последствиями в виде ДТП следует ждать от юного пижона, недавно получившего ВУ, или от умудренного сединами пенсионера? Почему некоторые водители годами ездят без штрафов, а за душой у других — сотни «писем счастья»? Статистика дорожно-транспортных происшествий подсказывает, что угадать не выйдет. Однако некоторые аспекты все же стоит «намотать на ус». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Опытный водитель — это не тот, кто способен доехать из точки «А» в точку «Б», а тот, что просчитывает происходящее на проезжей части и за ее пределами на несколько секунд вперед. Сделать это «вычисление» можно лишь на основе контроля происходящего и собственного опыта, накопленного за годы и километры.

Но на что следует обратить внимание, и какие действия соседа по потоку должны дать подсказку? Неизвестных в этом уравнении откровенно много, но часть расшифровке все же поддается. И способствует заметному снижению уровня риска возникновения ДТП. Но входит ли в этот список возраст водителя соседней машины?

Если опираться на статистику, чаще всего в ДТП попадают автолюбители в возрасте от 30 до 39 лет. По данным Научного центра по безопасности дорожного движения МВД России за 2025 год, именно на эту возрастную группу пришлось 22,8% всех аварий, 23,5% погибших и 22,9% раненых. Но это не означает, что дело исключительно в возрасте. Скорее речь идет о самой активной категории автомобилистов, которая чаще других находится за рулем и больше времени проводит на дорогах.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

На водителей с опытом вождения от 20 лет и более пришлось 46,4% ДТП. Во многом это объясняется и тем, что таких автомобилистов на российских дорогах больше всего. При этом в 2025 году по вине водителей от 70 лет и старше число ДТП выросло на 11,4%, погибших — на 7,6%, раненых — на 10,7%. А по малоопытным водителям, наоборот, наблюдается улучшение: количество аварий снизилось на 4,4%, погибших — на 5,7%, раненых — на 5%. Выходит, дело не в стаже и накате?

Александр Домбровский, первый заместитель генерального директора компании «МВС Груп» отмечает, что корректнее говорить не о возрасте главных нарушителей, а о разных рисках на дороге. Для одних это частые рутинные поездки, повышающие усталость, для других — снижение концентрации, для третьих — недостаток опыта.

— Комплексы фото- и видеофиксации в этой системе работают как универсальный сдерживающий фактор: они не делят водителей по возрасту, а фиксируют потенциальные нарушения, которые чаще всего приводят к ДТП. Это превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, выезд на «встречку» или обочину, непристегнутый ремень, телефон за рулем, непропуск пешехода.

Неизбежность наказания за нарушения постепенно формирует привычку соблюдать правила постоянно, а не только на подъезде к комплексу или при виде инспектора. Именно в этом их главный профилактический эффект, и ключевая задача, — считает эксперт.

Фото Alexander Legky/globallookpress.com

Безопасность на дороге, как бы пафосно это не звучало, начинается с себя: сам соблюдаю — сам создаю условия для комфортного движения. Не далека от истины и великая мудрость — дайте дорогу дураку: увидев водителя, который нарочито нарушает и всем своим видом создает видимость превосходства — отпустите вперед, держите дистанцию.

Там, за поворотом, его ожидает камера и инспектор ГАИ, которые и призваны «разъяснить неправоту». И не столь уж и важно, какие у него возраст, стаж и «корочка» в кармане — камере эти аргументы глубоко индифферентны.

А самый действенный способ донести необходимость строго соблюдать ПДД — это штраф. И он же — самый доходчивый: для кого-то первое постановление будет последним, а для кого-то — десятое. Но искомый эффект обязательно наступит. Проверено на себе.